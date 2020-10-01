Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 октября

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за август;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за август;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за август;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за август;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
22:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за сентябрь.