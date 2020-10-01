Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 октября

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за август;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за август;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за август;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за август;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

22:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за сентябрь.