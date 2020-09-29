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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 сентября 2020 г.Индекс потребительского доверия в США в сентябр...
вчера 17:09

Индекс потребительского доверия в США в сентябре превысил 100 пунктов

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 101.8 пункта против 86.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сентябрьский показатель на уровне 90.0 в сравнении с первоначально объявленным августовским значением 84.8.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре вырос до 98.5 против 85.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 104.0 против 86.6 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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