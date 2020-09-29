Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июле вырос на 3.9% в годовом выражении

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 3.6%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле повысился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3.3% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.