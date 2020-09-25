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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.1%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 11.7% (пересмотрено с +11.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 1.0%.

В июле показатель вырос на 3.2% (пересмотрено с +2.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0% после его роста на 2.5% в июле (пересмотрено с +1.9%).

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