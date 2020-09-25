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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 сентября

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за сентябрь;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

09:00 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за август:

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за август;

22:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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