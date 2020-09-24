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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:38

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 12.6 млн

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 сентября, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 870 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 845 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 866 тыс., пересмотрено с 860 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 35.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 878.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, уменьшилось на 167 тыс. и составило 12.58 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 478 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 13.041 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 сентября, сократилось на 3.72 млн и составило 26.045 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.49 млн человек.

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