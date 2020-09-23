Курс доллара 76.3545   Курс евро 89.2508  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за август;

17:00 мск: Выступление главы Казначейства США Стивена Мнучина;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

Другие новости

вчера
19:18
ФАС направила запросы фармпроизводителям по обоснованности оптовой цены "Арепливира"
вчера
19:00
ФАС направила запросы фармпроизводителям по обоснованности оптовой цены "Арепливира"
вчера
18:53
ФАС НАПРАВИЛА ЗАПРОСЫ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПО ВОПРОСУ ОБОСНОВАННОСТИ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТ КОРОНАВИРУСА «АРЕПЛИВИР» - СЛУЖБА
вчера
18:33
"Дочка" ОАК не смогла отменить взыскание 150 млн руб в пользу Минобороны
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 сентября
вчера
18:20
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ АКЦИИ АЭРОФЛОТА И СОВКОМФЛОТА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛГОДА ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИХ ДОПЭМИССИЙ - МИНФИН
вчера
18:01
Путин пообещал ритмичное финансирование строительства ледокола "Лидер"
вчера
17:52
Объем налоговой задолженности в РФ вырос за коронавирусный период на 300 млрд руб - ФНС
вчера
17:45
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.4 млн барр.
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»