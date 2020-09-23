Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.4 млн барр.

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 сентября, сократился на 1.6 млн барр. и составил 494.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.0 млн барр. и составили 227.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.4 млн барр. и составили 175.9 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.8 млн барр. и составили 645.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing не изменились и составили 54.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 0.7 млн барр., запасы бензина снизились на 7.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.3 млн барр.