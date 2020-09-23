Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре увеличился до 53.7 по сравнению с 51.7 в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 51.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре сократился до 47.6% против 50.5% месяцем ранее (пересмотрено с 50.1%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.0%.