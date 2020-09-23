Курс доллара 76.2711   Курс евро 89.4813  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2020 г.Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разн...
сегодня 11:03

Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре увеличился до 53.7 по сравнению с 51.7 в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 51.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре сократился до 47.6% против 50.5% месяцем ранее (пересмотрено с 50.1%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.0%.

Другие новости

сегодня
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос на 8,34 коп - до 76,35 рубля
сегодня
11:22
Белоусов назвал пять опций, которые помогут российским регионам в 2021 году
сегодня
11:10
СФ одобрил закон о правилах возврата переплаты страховых взносов в ПФР
сегодня
11:05
ТИНЬКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ПРОДАЛ "ТИНЬКОФФ БАНК", СДЕЛКА ОБСУЖДАЕТСЯ
сегодня
11:03
Индексы PMI еврозоны в сентябре изменились разнонаправленно
сегодня
10:55
Потребление нефти в мире может вернуться к уровню 2019 г во II полугодии 2021 г - Дюков
сегодня
10:44
Строительство Амурского ГХК начнется в сентябре
сегодня
10:34
Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам, в лидерах – акции "Яндекса"
сегодня
10:33
Индексы PMI Германии в сентябре изменились разнонаправленно
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»