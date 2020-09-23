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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2020 г.Индексы PMI Германии в сентябре изменились разн...
сегодня 10:33

Индексы PMI Германии в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в сентябре вырос до 56.6% против 52.2% в августе (пересмотрено с 53.0%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 52.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 49.1% против 52.5% месяцем ранее (пересмотрено с 50.8%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.0%.

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