Индексы PMI Франции в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре увеличился до 50.9% против 49.8% в августе (пересмотрено с 49.0). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 50.6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 47.5% против 51.5% месяцем ранее (пересмотрено с 51.9). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.2%.