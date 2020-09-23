Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 сентября

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за сентябрь, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за август;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за сентябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.