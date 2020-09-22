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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2020 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе выросли на 2.4% (расширенное сообщение)

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе выросли на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.00 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 6.05 млн домов.

По сравнению с августом 2019 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 10.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в августе составила 310.6 тыс. долл, повысившись на 11.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа составили 1.49 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.7% по сравнению с июлем и снизившись на 18.6% по сравнению с августом 2019 года. В данный момент потребовалось бы 3.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.1 в июле и 4.0 в августе 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в августе, как и в июле, в среднем составил 22 дня в сравнении с 31 годом ранее. При этом 69% проданных в августе 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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