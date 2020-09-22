Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 сентября

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

10:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь;

17:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.