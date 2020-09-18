Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4.25%, но предупредил о возможности её дальнейшего снижения

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в сопроводительном заявлении. При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение действия антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия.

В своем заявлении регулятор сообщил, что темпы роста цен в последние месяцы немного превысили его ожидания, что связано с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также с ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Повышательное давление на цены также может оказывать временное нарушение производственных и логистических цепочек после периода ограничительных мер, а также дополнительные издержки предприятий по защите от угрозы распространения коронавируса.

Однако несмотря на усиление воздействия краткосрочных проинфляционных факторов, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, учитывая ожидаемое замедление восстановительного роста мировой и российской экономики, а также риски, связанные с пандемией коронавируса. Кроме того, регулятор отметил, что на среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика, отраженная в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы.

По оценке ЦБ, в августе годовая инфляция ускорилась до 3.6% в сравнении с 3.4% в июле, а на 14 сентября она составила 3.7%. При этом сохраняется неоднородность в динамике потребительских цен, что связано с неравномерным восстановлением активности в различных секторах экономики. По прогнозу ЦБ, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.7-4.2% в 2020 году, 3.5-4.0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Регулятор также сообщил о смягчении денежно-кредитных условий на фоне снижения кредитных и депозитных ставок, а также продолжившегося расширения кредитования в условиях реализации льготных госпрограмм и регуляторных послаблений. Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках, связанное с возросшей волатильностью на финансовых и товарных рынках и увеличением объема заимствований, существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях.

Из-за существенного снижения процентных ставок происходит адаптация финансовых институтов, предприятий и граждан к изменению условий на финансовом рынке. Регулятор полагает, что для подобной адаптации и перераспределения средств потребуется время. При этом ЦБ допускает возможность устойчивых изменений в предпочтениях и поведении населения, в том числе "устойчивого повышения склонности к сбережению".

По оценке ЦБ, во II квартале 2020 года ВВП России сократился на 8.0% в годовом сопоставлении, что оказалось немного меньше предварительной оценки. Более быстрое, чем прогнозировалось, восстановление экономической активности происходит преимущественно за счёт оживления секторов, ориентированных на внутренний спрос. В то же время слабый внешний спрос остаётся сдерживающим фактором. В дальнейшем ожидается более плавное повышение экономической активности. На этот процесс будут влиять предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса.

Банк России сообщил о сохраняющейся неопределённости относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в частности масштаба снижения потенциала российской экономики, что может повлиять на динамику инфляции. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября 2020 года. Время публикации пресс-релиза об итогах заседания и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.