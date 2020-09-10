Курс доллара 75.5274   Курс евро 89.3036  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле сократился на 0.3%

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 1.3% в июне (пересмотрено с (-1.4%).

Аналитики прогнозировали сокращение июльского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 9.0% в июне (пересмотрено с +8.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.32 в сравнении с 1.38 в июне.

Другие новости

вчера
17:45
В ОП РФ поддерживают позицию Минздрава по повышению минимального возраста продажи алкоголя
вчера
17:30
Дефицит бюджета РФ в январе-августе составил 1,692 трлн руб - Минфин
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:07
Проверка по хищению 670 млн руб у "Россети Северный Кавказ" проводилась по их заявлению
вчера
17:06
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле сократился на 0.3%
вчера
17:00
ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ РФ В АВГУСТЕ ВЫРОС К ИЮЛЮ НА 35,2%, К ПРОШЛОМУ ГОДУ - УПАЛ НА 36,6% - ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ РОСАВИАЦИИ
вчера
16:41
Сеть магазинов "Дикси" начала доставку через "Яндекс.Еду"
вчера
16:28
Путин наградил экс-главу "Совкомфлота" орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
вчера
16:10
Ослабление курса рубля не оказывает существенного влияния на экономику РФ - ЦБ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»