Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 1.3% в июне (пересмотрено с (-1.4%).

Аналитики прогнозировали сокращение июльского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 9.0% в июне (пересмотрено с +8.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.32 в сравнении с 1.38 в июне.