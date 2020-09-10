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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2020 г.Кристин Лагард: на заседании ЕЦБ обсуждался кур...
вчера 16:04

Кристин Лагард: на заседании ЕЦБ обсуждался курс евро

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе проходящей в данный момент пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что на сегодняшнем заседании Совета управляющих ЕЦБ "подробно обсуждался курс евро", но никого таргетирования курса не произведено.

Также сегодня был опубликован обновленный прогноз ЕЦБ о перспективах экономики еврозоны.

Аналитики ЕЦБ прогнозируют сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8.0%, что оказалось лучше предыдущего прогноза о сокращении ВВП на 8.7%. Как ожидается, в 2021 году ВВП еврозоны вырастет на 5.0%, а в 2022 году темпы роста замедлятся до 3.2%.

Прогноз по потребительской инфляции в еврозоне на 2020 год не изменился и составил 0.3%.

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