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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:43

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 13.4 млн

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 884 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 838 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 884 тыс., пересмотрено с 881 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 21.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 970.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 августа, увеличилось на 93 тыс. и составило 13.385 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 523.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 13.982 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 августа, выросло на 380.4 тыс. и составило 29.6 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.59 млн человек.

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