Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2019 года индекс PPI снизился на 0.2% после сокращения на 0.4% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2019 года индекс PPI core вырос на 0.6% против ожидаемого повышения на 0.3%.