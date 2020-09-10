Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 884 тыс.

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 884 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 884 тыс., пересмотрено с 881 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 43 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 838 тыс.