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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:33

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 884 тыс.

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 884 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 884 тыс., пересмотрено с 881 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 43 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 838 тыс.

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