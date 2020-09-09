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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 сентября

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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