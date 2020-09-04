Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло почти на 1.4 млн (расширенное сообщение)

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 1.371 млн.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.385 млн.

Данные по числу рабочих мест за июль пересмотрены в сторону понижения до 1.734 млн с 1.763 млн.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 1.027 млн. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.265 млн.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической активности после пандемии коронавируса COVID-19. Существенное увеличение в августе числа рабочих мест в госсекторе "в значительной степени отражает временный наём сотрудников для проведения переписи в 2020 году". Также наблюдался заметный рост занятости в розничной торговле, сфере профессиональных и деловых услуг, сфере отдыха и гостеприимства, в образовании и здравоохранении.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 248.9 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 13.5 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 78.1 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 174 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 90.1 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 56.9 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 197 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 36 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 15 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 23.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 16 тыс. после увеличения на 27 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 29 тыс. после расширения на 41 тыс. в июле. В добывающем секторе число рабочих мест в августе снизилось на 1.7 тыс. в том числе из-за сокращения на 1.1 тыс. занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 344 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2019 года число госслужащих увеличилось на 243 тыс. до 21.91 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе снизился на 1.8 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.4% в сравнении с 10.2% в июле. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 9.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 2.788 млн до 13.55 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 3.756 млн до 147.3 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 783 тыс. до 99.7 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 968 тыс. до 160.84 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 4.18 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 123 тыс. до 1.62 млн, составив 12.0% от общего числа безработных против 9.2% месяцем ранее и 20.5% в августе 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 2.62 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 10.31 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 2.84 млн до 122.37 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 991 тыс. до 24.97 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 871 тыс. до 7.57 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 2.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 14.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.6 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.47 долл против 29.36 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.7% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.5%.

Средняя недельная заработная плата в августе увеличилась до 1019.66 долл в сравнении с 1012.92 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1013.96 долл).