Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе увеличилась, средние зарплаты выросли

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.6 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.47 долл против 29.36 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.7% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.5%.

Средняя недельная заработная плата в августе увеличилась до 1019.66 долл в сравнении с 1012.92 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1013.96 долл).