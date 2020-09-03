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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2020 г.Компонента занятости индекса ISM Non-Manufactur...
вчера 17:10

Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в августе выросла

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в августе выросла до 47.9 против 42.1 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, показатель продолжил колебаться ниже пороговой отметки 50.0, указывая на сократившийся наём сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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