Индекс ISM Non-Manufacturing США в августе умеренно снизился

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56.9 против 58.1 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, но более медленными темпами, чем в июле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.0.