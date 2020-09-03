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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2020 г.Индекс ISM Non-Manufacturing США в августе умер...
вчера 17:07

Индекс ISM Non-Manufacturing США в августе умеренно снизился

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56.9 против 58.1 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, но более медленными темпами, чем в июле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.0.

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