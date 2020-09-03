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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:45

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 13.3 млн

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 августа, сократилось на 130 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 881 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 955 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.011 млн, пересмотрено с 1.006 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 77.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 991.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, уменьшилось на 1.238 млн и составило 13.254 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 709 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 14.496 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 августа, выросло на 2.2 млн и составило 29.2 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.64 млн человек.

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