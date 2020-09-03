Курс доллара 75.4680   Курс евро 89.1353  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:37

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 881 тыс.

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 августа, сократилось на 130 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 881 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 1.011 млн, пересмотрено с 1.006 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 51 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 955 тыс.

Другие новости

вчера
15:48
Пустые резервуары начали вывозить после перекачки дизтоплива под Норильском
вчера
15:45
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 13.3 млн
вчера
15:40
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США во II квартале увеличилась на 9%
вчера
15:40
Производительность труда вне с/х сектора США во II квартале выросла на 10.1%
вчера
15:37
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 881 тыс.
вчера
15:35
Дефицит торгового баланса США в июле расширился почти на 19%
вчера
15:27
ЦБ РФ продолжит развивать стресс-тестирования банков в сфере кибербезопасности
вчера
15:20
В первом полугодии российский агроэкспорт в Прибалтику составил почти 300 млн долларов
вчера
15:19
Бизнес-омбудсмен допустил дефицит шампанского в РФ из-за снижения урожая винограда
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»