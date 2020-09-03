Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 881 тыс.

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 августа, сократилось на 130 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 881 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 1.011 млн, пересмотрено с 1.006 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 51 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 955 тыс.