В первом полугодии российский агроэкспорт в Прибалтику составил почти 300 млн долларов

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В первой половине 2020 года Россия экспортировала в страны Прибалтики – Латвию, Литву и Эстонию – продукции АПК на сумму 297 млн долл., что на 19 млн долл. или на 7% выше показателя января-июня 2019. В том числе экспорт в Латвию увеличился на 6.3% до 202 млн долл., Литву – на 9.5% до 83 млн долл., Эстонию – на 0.6% до 12 млн долл. Об этом говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

В структуре экспорта ведущей позицией в текущем году являются шрот и жмыхи, поставки которых выросли на 53% до 419 тыс. тонн в физическом выражении и на 39% до 76 млн долл. в стоимостном. Также Прибалтика является одним из крупнейших покупателей российского рапсового масла, используемого в ЕС в том числе для производства биотоплива: в январе-июне его поставки составили 64 тыс. тонн (+20%) на сумму 49 млн долл. (+30%). На третьем месте – свекловичный жом, отгрузки которого увеличились вдвое в физическом выражении до 271 тыс. тонн, в денежном – на 81% до 35 млн долл. Прибалтика является основным покупателем российского свекловичного жома с долей примерно 29% по итогам 2019 года.

Кроме того, в топ-5 основных экспортируемых в Прибалтику продуктов входят спирт (15 млн долл., -18%), а также рыбное филе (12 млн долл., -27%).

В 2017-2019 годах крупнейшей позицией российского агроэкспорта в прибалтийские страны являлась пшеница, однако в текущем году ее поставки значительно сократились на фоне высоких собственных урожаев зерна в Латвии, Литве и Эстонии в 2019 году. В результате в январе-июне 2020 года в Прибалтику было поставлено лишь 42 тыс. тонн (9.1 млн долл.) российского злака против 295 тыс. тонн в январе-июне 2019.

По данным ФАО, площадь сельхозземель в Литве составляет почти 3 млн га или около 45% всей территории страны, в Латвии – 1.9 млн га (30%), Эстонии – 1 млн га (22%). Доля сельского хозяйства в ВВП страны наиболее высока в Эстонии и достигает 4%, в Литве и Латвии – около 3%. Основные выращиваемые на территории прибалтийских стран культуры – зерновые, однолетние и многолетние травы, масличные, картофель, овощи. Важной отраслью АПК является молочное животноводство.

Как следствие, прибалтийские государства в целом обеспечивают себя зерновыми культурами, молоком и мясом КРС, например, в Литве производство молока в 1.5 раза превосходит внутренние потребности. В то же время по многим продуктам АПК, в первую очередь овощам и фруктам, прибалтийские страны зависят от импорта.

Согласно данным ITC Trade Map, в 2019 году Прибалтика импортировала продовольствия на сумму 9,6 млрд долл., в том числе Литва – на 4.6 млрд долл., Латвия – 3 млрд долл., Эстония – 2 млрд долл. Крупнейшими позициями в литовском аграрном импорте являлись свежая или охлажденная рыба (288 млн долл.), вино (241 млн долл.), молоко и сливки (184 млн долл.), а также свинина (143 млн долл.). В импорте Эстонии преобладали пальмовое масло (89 млн долл.), этиловый спирт (84 млн долл.) и вино, в импорте Латвии – этиловый спирт (367 млн долл.), вино (122 млн долл.) и пшеница (96 млн долл.).

Среди поставщиков продовольствия в Прибалтику Россия находилась на 11-м месте с долей около 3.4%. Основными торговыми партнерами региона являются страны Евросоюза (Латвия, Литва и Эстония вошли в ЕС в 2004 году), среди них – Польша (1.2 млрд долл. в 2019), Нидерланды (784 млн долл.) и Германия (652 млн долл.).

Транспортная система Балтийского макрорегиона во многом создавалась во времена СССР, и одна из ее функций – транзит грузов в направлении Восток-Запад – сохраняется до сих пор. В том числе российское зерно, масложировая продукция и продукты пищевой промышленности поступают в прибалтийские страны, откуда через порты Балтийского моря реэкспортируются в другие страны Евросоюза, а также Западную и Южную Африку, Северную Америку и другие макрорегионы. Так, Литва, импортировав в 2019 году 273 тыс. тонн шрота и жмыха на сумму 89 млн долл., экспортировала этой продукции 187 тыс. тонн стоимостью 57 млн долл. Также балтийские страны осуществляют транзит российского зерна из центральных и северо-западных регионов РФ.

Несмотря на политические проблемы во взаимоотношениях между Россией и прибалтийскими государствами, российский экспорт продукции АПК в эти страны имеет тенденцию к росту в последние годы. По итогам 2019 года в Латвию, Литву и Эстонию отгружено российского продовольствия стоимостью 631 млн долл., что на 55% больше уровня 2015 года. По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", Россия имеет возможность по дальнейшему наращиванию поставок. Среди товаров с наибольшим потенциалом - продукция масложировой отрасли, в том числе растительные масла, шрот и жмыхи, а также спирт, свекловичный жом, рыба и морепродукты.

Так, группа компания "Благо" в последнее время поставляет в Прибалтику подсолнечный шрот, востребованный в животноводстве. "С сентября до конца этого года мы планируем отгрузить 10 тыс. тонн, а за аналогичный период в прошлом году мы продали чуть больше 7 тыс. тонн продукции", - рассказал "Агроэкспорту" директор по маркетингу группы Кирилл Мельников. Также, по его словам, действительно популярным продуктом в ряде европейских стран является рапсовое масло. "Так, в прошлом аграрном сезоне помимо Китая мы поставили его в Швейцарию. Прибалтика в этом плане нам видится перспективным, хотя и не самым объемным рынком", - добавил Мельников.

Кроме того, "Благо" поставляет в прибалтийские государства небольшой объем подсолнечного масла. "Но для российских переработчиков это не приоритетный продукт для экспорта, так как отечественная продукция облагается пошлиной при ввозе в страны ЕС, а поставки в большей степени носят ситуативный характер для узкой аудитории, например, для местной русской диаспоры", - пояснил Мельников.