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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2020 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 14:52

Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 116% в годовом исчислении

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 115.8 тыс.

В июле число объявленных корпоративных увольнений составило 262.65 тыс. По сравнению с июлем августовское значение уменьшилось на 56%.

Всего за период с января по август текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 1.96 млн, что оказалось на 231% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

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