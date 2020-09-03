Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 116% в годовом исчислении

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 115.8 тыс.

В июле число объявленных корпоративных увольнений составило 262.65 тыс. По сравнению с июлем августовское значение уменьшилось на 56%.

Всего за период с января по август текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 1.96 млн, что оказалось на 231% больше, чем в аналогичный период 2019 года.