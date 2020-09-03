Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за август;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за июнь.