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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2020 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:23

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 428 тыс.

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 428 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 1.25 млн.

В июле число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 212 тыс. (пересмотрено со 167 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе выросло на 52 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) сократилось на 79 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 298 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 40 тыс., а в сфере производства расширилось на 389 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 сентября.

Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 1.385 млн после расширения на 1.763 млн месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится до 9.8% против 10.2% в июле.

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