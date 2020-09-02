Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:50 мск: Денежная база в Японии за август;

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июль;

12:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за август;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за июнь.