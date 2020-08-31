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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июль;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;

20:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за август.

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