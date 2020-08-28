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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 августа

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июль;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль;

16:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

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