Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 августа

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июль;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, предварительно;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за август;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за август;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за август;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за август, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль;
16:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
N/A мск: Розничные продажи в Германии за июль;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.