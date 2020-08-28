Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения сравнению с предварительным значением (72.8) и составил 74.1.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июле значение индекса составило 72.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в августе составил 3.1% против 3.0% месяцем ранее.