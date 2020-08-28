Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4%, потребительские расходы увеличились на 1.9%

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.0% в июне (пересмотрено с (-1.1%).

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в июле выросли на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 6.2% в июне (пересмотрено с +5.6%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июле на 1.5%.

Норма сбережений в июле составила 17.8% против 19.2% в июне (пересмотрено с 19.0%) и 7.6% в начале текущего года.