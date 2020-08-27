Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 14.5 млн

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, сократилось на 98 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.006 млн.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1.000 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.104 млн, пересмотрено с 1.106 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 107 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.068 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 августа, уменьшилось на 223 тыс. и составило 14.535 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 604 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 15.216 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 августа, сократилось на 1.042 млн и составило 27.017 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.644 млн человек.