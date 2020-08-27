Курс доллара 75.2354   Курс евро 88.9960  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:43

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 14.5 млн

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, сократилось на 98 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.006 млн.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1.000 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.104 млн, пересмотрено с 1.106 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 107 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.068 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 августа, уменьшилось на 223 тыс. и составило 14.535 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 604 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 15.216 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 августа, сократилось на 1.042 млн и составило 27.017 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.644 млн человек.

Другие новости

вчера
17:03
Путин: помимо "Тавриды" в Крыму построят 200 км дорог, в других регионах юга - еще 260 км
вчера
17:02
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле вырос на 5.9%
вчера
16:29
Аксенов заявил, что в Крыму никогда не было трассы класса "Тавриды"
вчера
16:09
Утечка базы банковских карт не опасна для россиян, но повысит число "обзвонов" - эксперты
вчера
15:43
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 14.5 млн
вчера
15:37
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 1 млн
вчера
15:35
ВВП США в II квартале сократился на 31.7% в годовом исчислении
вчера
15:16
Главы МИД Украины и Кении обсудили перспективы торгового сотрудничества
вчера
15:00
Золотой запас Белоруссии до грамма возвращен в страну - Лукашенко
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»