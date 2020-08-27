Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 1 млн

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 августа, сократилось на 98 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.006 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.104 млн, пересмотрено с 1.106 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 106 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.000 млн.