Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.7 млн барр.

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 августа, сократился на 4.7 млн барр. и составил 507.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.6 млн барр. и составили 239.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.4 млн барр. и составили 179.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 649.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.3 млн барр. и составили 52.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.52 млн барр., запасы бензина сократились на 6.39 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.26 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.65 млн барр.