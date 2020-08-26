Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле вырос на 11.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 4.4%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 7.6% (пересмотрено с +7.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 1.9%.

В июне показатель вырос на 3.6% (пересмотрено с +3.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.7% после его роста на 3.4% в июне (пересмотрено с +3.3%).