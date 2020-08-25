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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 августа

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за август;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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