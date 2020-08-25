Продажи новых домов в США в июле выросли на 13.9% (расширенное сообщение)

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле выросли на 13.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 901 тыс. домов в годовом исчислении.

В июне продажи новых домов составили 791 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 776 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 775 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2019 года продажи новых домов выросли на 36.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 78 тыс. новых домов против 75 тыс. в июне и 64 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 25 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 23 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 9 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 10 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 330.6 тыс. долл против 337.0 тыс. в июне и 312.9 тыс. в мае.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 391.3 тыс. долл против 381.9 тыс. в июне и 365.4 тыс. в мае.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 299 тыс. единиц против 304 тыс. в июне и 312 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.0 месяца против 4.6 в июне и 5.4 в мае.