Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 84.8 пункта против 91.7 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 93.2 в сравнении с первоначально объявленным июльским значением 92.6.

Индекс оценки текущей ситуации в августе упал до 84.2 против 95.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 85.2 против 88.9 в июле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.