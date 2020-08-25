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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 августа 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
сегодня 16:10

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 3.5% в годовом выражении

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 3.6%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.8% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.2% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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