Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле выросли на 24.7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле выросли на 24.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.86 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 5.40 млн домов в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2019 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 8.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в июле составила 304.1 тыс. долл, повысившись на 8.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.50 млн доступных покупателям домов, сократившись на 2.6% по сравнению с июнем и снизившись на 21.1% по сравнению с июлем 2019 года. В данный момент потребовалось бы 3.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.9 в июне и 4.2 в июле 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле в среднем составил 22 дня в сравнении с 24 в июне и 29 годом ранее. При этом 68% проданных в июле 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.