Индекс Services PMI США в августе превысил отметку 50.0 впервые с января

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в августе вырос до 54.8 пункта в сравнении с 50.0 месяцем ранее.

Таким образом, в августе индекс впервые с января текущего года превысил пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада, что указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США. Значение индекса достигло максимального уровня за период с марта 2019 года.

Аналитики прогнозировали рост показателя до 50.9.