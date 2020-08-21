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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2020 г.Индексы PMI еврозоны в августе сократились
сегодня 11:03

Индексы PMI еврозоны в августе сократились

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в августе сократился до 51.7 по сравнению с 51.8 в июле (пересмотрено с 51.1). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 52.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в августе сократился до 50.1% против 54.7% месяцем ранее (пересмотрено с 55.1%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.6%.

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