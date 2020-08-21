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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2020 г.Индексы PMI Франции в августе сократились
сегодня 10:18

Индексы PMI Франции в августе сократились

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в августе сократился до 49.0% против 52.4% в июле (пересмотрено с 52.0). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе сократился до 51.9% против 57.3% месяцем ранее (пересмотрено с 57.8). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 56.3%.

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