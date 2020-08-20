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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за август, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль.

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