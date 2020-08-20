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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2020 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:07

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 1.4%

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 3.0% в июне (пересмотрено с +2.0%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 1.0%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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